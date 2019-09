Prima punti per Cattolica San Marino e Savignanese

Il Cattolica San Marino torna da Agnone con il primo punto stagionale e alla terza giornata sblocca la sua classifica nel girone F della serie D. Le cose per i ragazzi di Cascione non si erano messe bene dopo appena 12 minuti: l'argentino Acosta di testa aveva portato l'Agnonese in vantaggio per una gara che ancora una volta per i giallorossi si metteva in salita. Bravi comunque a ricompattarsi e trovare l'1-1 subito dopo la mezz'ora con Stallone che trova Cisse bravo a restare freddo e battere Mejri. Sul finire di tempo bene anche il portiere Aglietti sul solito Acosta. E sempre lo stesso duello vinto dal figlio d'arte chiude la prima parte. Ripresa con Agnonese alla ricerca del successo. Ancora Aglietti su Minacori tiene il Cattolica a galla e nel finale proteste del pubblico di casa per Minacori strattonato senza che l'arbitro conceda il richiestissimo rigore.

Altro pareggio nel girone D tra Savignanese e Alfonsine con i padroni di casa a conquistare il primo punto e i ravennati ancora alla ricerca del primo centro in campionato. 0-0 al Capanni su un campo davvero al limite per giocare, Al 25' grande occasione per l'Alfonsine, sponda di Ricci Maccarini per Giacomoni, la traversa dice di no. Si vedono i ragazzi di Farneti con Peluso contenuto da Caroli. Ripresa, ancora Savignanese che prende coraggio, Manuzzi pallonetto che supera il portiere, ma un difensore pulisce. Il portiere Caroli si prende la scena quando alla grandissima salva su Longobardi. L'ultimo tentativo Savignanese per far saltare il banco tocca a Turci che quasi ci riesce. Finisce 0-0 e di fatto non guarisce nè l'una, nè l'altra squadra.