SERIE C Prima vittoria per Di Carlo, l'Ascoli supera 1 a 0 il Gubbio Decide un autorete di Pirrello

Ascoli con Tirelli, Tremolada e Marsura a sostegno dell'unica punta, il capocannoniere Corazza. Gubbio che risponde con il tandem offensivo, formato da Maisto e D'Ursi. Si comincia con un destro di Corsinelli che non crea problemi a Livieri. Al primo affondo, l'Ascoli trova il vantaggio. Splendida apertura di Tremolada per Cozzoli. L'esterno bianconero mette al centro una palla insidiosa, Pirrello nel tentativo di allontanare provoca il più classico degli autogol.

Il difensore rosso-blu sbaglia l'impatto con il pallone, nulla da fare per il portiere Venturi. La reazione ospite con la rasoiata di Corsinelli, palla non troppo distante dal palo della porta avversaria. Secondo tempo, Corazza in diagonale firma il raddoppio, rete annullata per la posizione di fuorigioco dell'attaccante bianconero.

Dalla parte opposta, Corsinelli chiama, Livieri risponde. L'occasione più nitida per il Gubbio con Iaccarino dal limite, destro che lambisce il palo. L'Ascoli potrebbe chiuderla con la deviazione ravvicinata di Corazza ma Venturi sulla linea, si salva d'istinto. Il Gubbio non demorde, Franchini di testa non inquadra la porta sguarnita dopo l'uscita a vuoto di Livieri.

Nel finale sale il nervosismo, a farne le spese è Iaccarino che si prende il cartellino rosso. Al quinto minuto di recupero, secondo giallo per Corsinelli e ospiti che chiudono in nove. Al Del Duca, arriva la prima vittoria per Mimmo Di Carlo in campionato mentre il Gubbio incassa la quinta sconfitta nelle ultima sette giornate.

