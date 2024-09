SERIE C Prima vittoria per il Campobasso in campionato I molisani si impongono 2-0 sul Legnago

Comincia con il piede pigiato sull'acceleratore la squadra di Braglia, doppia parata di Toniolo prima su Haveri poi su Forte. Il portiere del Legnago molto reattivo. Chiedono due volte la sfera fuori dal campo sull'attacco dalla sinistra, è tutto buono, Forte colpisce da zero metri, senza trovare la porta . A palla lontana follia di Zanandrea che colpisce Prezioso sotto gli occhi dell'arbitro rosso diretto e Legnago Salus in dieci. Il numero 32 avrà sulla coscienza il risultato finale. In inferiorità per tutta la ripresa gli ospiti crollano. Di Stefano appena entrato al primo pallone toccato fa male, con la conclusione potente dal limite dell'area. Il numero 73 aggredisce il difensore gli ruba palla, poi scarica dentro. Gran gol e vantaggio Campobasso. Gioco, partita e incontro nel recupero quando un errore macroscopico della difesa consente all'albanese ex Rimini Kevin Haveri di chiudere il match. Allo stadio Molinari di Campobasso, Campobasso batte Legnago Salus 2-0

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: