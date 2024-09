SERIE D GIRONE D Prima vittoria per il San Marino in campionato Una buona partita per i biancoazzurri arricchita dal gol di Haruna Battuto il Fiorenzuola 1-0

Diverse le assenze per Emmanuel Cascione, in panchina si rivede anche Lorenzo Lazzari. Atteggiamento propositivo e aggressivo quello del San Marino Calcio fin dalle prime battute. Arcopino, mette in mezzo un radente interessante, ma non trova compagni di squadra pronti per il tap in. Si vede il Fiorenzuola con Gozzerini, la conclusione risulta alta. La squadra di Cascione lavora bene sugli esterni con Mereghetti da una parte e Di Lauro dall'altra. E' proprio quest'ultimo ad operare un cross insidioso, Gilli respinge. E' lo stesso numero 1 del Fiorenzuola ad uscire abbondantemente dalla sua area per liberare di testa. Lavora un gran pallone sulla destra D'Agostino, suggerimento per Di Lauro che da ottima posizione non trova la porta. Biancoazzurri ordinati dietro, pronti a ripartire, Arcopinto, ha un piede educato, ma in questo caso non lo dimostra, errato il servizio facile facile per Muro lanciato a rete. Cascione è costretto a togliere per infortunio De Angelis al suo posto Giometti. E il nuovo entrato si fa subito notare è lui ad impegnare severamente Gilli. Dall'angolo colpo di testa di Lomolino, grande intervento di Gilli che si inarca per mettere in angolo. Il tempo si chiude con il diagonale pericoloso di Tringali. Il San Marino raccoglie i frutti dell'ottimo atteggiamento su palla inattiva. Dopo il corner, prima conclusione di Muro respinta, poi Haruna, di gran lunga il migliore in campo, mette dentro. La squadra di Cascione insiste, traversa piena di Di Lauro. A metà ripresa, abbassa troppo il baricentro il San Marino e il Fiorenzuola mette in difficoltà quelli di Cascione soprattutto con i nuovi entrati Lauciello e Oboe. E' il numero 7 nuovo entrato a non sfruttare una grande opportunità per il pareggio davanti a Rinaldini. Concessi 6 minuti di recupero. Trovade, in pieno extra time, su punizione, pallone che finisce lontanissimo dai pali difesi da Rinaldini. Prima vittoria in campionato per il San Marino che si rilancia in classifica . Allo Stadio di Acquaviva, San Marino batte Fiorenzuola 1-0

