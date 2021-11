SERIE C Prima vittoria per il Siena di Maddaloni Gubbio - Siena 1-2. Gran gol di Acquadro per il Siena. Pareggio di Cittadino su rigore. Al 90° decide Milesi di testa su azione d'angolo . Il Gubbio cade in casa non succedeva dal 3 aprile scorso

Si chiude la dodicesima giornata con le emozioni sotto l'acqua al Barbetti di Gubbio, dove la vittoria, prima, per il tecnico del Siena Maddaloni arriva nel recupero. Ma andiamo con ordine sul tiro cross dalla destra, la sfera tocca la traversa. Primo squillo del Gubbio. Sempre dallo stesso settore ci prova Arena, questa volta la sfera esce dallo specchio della porta. Siena, sornione, ma alla prima vera conclusione verso la porta, fa centro. Il gol capolavoro è di Acquadro che fa partire una sventola dai 30 metri, palla sotto la traversa per il vantaggio bianconero. La partita si assesta, il Gubbio non riesce a creare pericoli e si arriva fino al 64° quando un contatto Bianchi – D'Amico porta il Direttore di Gara a fischiare un generoso calcio di rigore, la trasformazione è di Cittadino. Il centrocampista spiazza Lanni e il Gubbio pareggia. Quando tutto sembrava far pensare ad un pari, arriva al 90° il gol del Siena su palla inattiva il colpo di testa è di Milesi. Prima vittoria per Maddaloni che ha recentemente preso il posto di Gilardino. Al Barbetti di Gubbio, Siena batte Gubbio 2-1.

