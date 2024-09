SERIE C Prima vittoria per la Pianese in campionato. Il Campobasso cade 2-0 La Pianese parte fortissimo e realizza due gol nel giro di un minuto in apertura e il Campobasso è battuto 2-0

Partenza a razzo per la Pianese e inizio shock per il Campobasso. Dopo un solo minuto traversa clamorosa colpita da Pacciardi su azione d'angolo. Destro di Sorrentino sul quale il portiere Guadagno non è irreprensibile. Padroni di casa scatenati, passano trenta secondi ed è raddoppio con una grandissima girata di Mignani. Difesa del Campobasso in forte imbarazzo. Due giocatori su di lui non riescono a fermarlo, gran gol quello dell'attaccante. Un uno -due terrificante che piega le gambe ai molisani che nella ripresa non trovano spunti per riaprirla. Allo Stadio Comunale di Piancastagnaio Siena, Pianese batte Campobasso 2-0.

