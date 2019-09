Prima vittoria stagionale per il Ravenna

Un solo punto per il Ravenna nelle prime tre giornate mentre la Vis Pesaro è reduce da due vittorie consecutive. Primo tempo equilibrato e con poche occasioni da gol. La prima opportunità è dei padroni di casa con la conclusione di Purro, fermata in due tempi da Bianchini. Poco dopo ci prova anche capitan Selleri, gran sinistro ad un soffio dall'incrocio dei pali.

Secondo tempo e dopo appena un minuto, strepitosa parabola di Giovinco che fa esplodere il Benelli. La giocata del fantasista giallorosso beffa il portiere Bianchini e porta il Ravenna in vantaggio. Minuto 73, Vis vicinissima al pareggio. Sul colpo di testa di Grandolfo, strepitoso intervento di Spurio che salva porta e risultato. Non si può dire la stessa cosa per il collega di reparto. Sul retropassaggio di Pedrelli, clamoroso errore di Bianchini che indietreggia fino a farsi rubare palla da D’ Eramo che deposita in rete il pallone del 2 a 0. Il finale è tutto nel nome di Lazzari che prima si divora il pallone che potrebbe riaprire la partita e poi rimedia il secondo giallo con un inutile fallo in attacco. Inevitabile il cartellino rosso che gli farà saltare la sfida con il Padova. Il gol per la squadra di Pavan arriva al 95esimo con il colpo di testa di Gennari ma non c'è più tempo. Come lo scorso anno, il Ravenna festeggia alla quarta giornata la prima vittoria in campionato mentre è davvero singolare il cammino della Vis Pesaro. Quattro partite con due vittorie e due sconfitte ma tutte con lo stesso risultato di 2 a 1.