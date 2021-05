CHAMPIONS LEAGUE FINALE Prima volta City o seconda Chelsea? Derby inglese per il più prestigioso torneo per club d'Europa. Guardiola contro Tuchel

Questa sera ore 20.45 ad Oporto si assegna la Champions League nel derby inglese tra Manchester City e Chelsea. Terza finale della storia della manifestazione tra squadre appartenenti alla Premier League. Per il City di Guardiola la grande possibilità di dominare l'intera stagione, dopo aver vinto il campionato l'opportunità per il City di iscrivere il proprio nome nell'albo d'oro del più prestigioso torneo per Club europeo. Per il Chelse la possibilità di tornare sul tetto d'Europa a distanza di 9 anni: la prima e ultima Champions League dei blues risale al 2012 con l'italiano Di Matteo in panchina

