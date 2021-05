Prima volta Villarreal

Il Villarreal iscrive il proprio nome per la prima volta nell'albo d'oro dell'Europa League per il tecnico Emery si tratta della quarta vittoria in questa competizione dopo le tre precedenti con il Siviglia. Il pareggio per 1-1 con il vantaggio Villarreal autore Gerard Moreno e la risposta di Cavani per il Manchester United resiste fino ai calci di rigore. Dopo 21 rigori sbaglia il portiere De Gea per lo United e la Coppa va al Villarreal per la prima volta nella sua storia.