Primato e Imbattibilità per la Reggiana

Se il Modena chiama la Reggiana risponde. Sul campo del Montevarchi bastano 5 minuti per trovare il vantaggio. La firma è quella di Lanini che lascia partire un destro potente e preciso che non da scampo al portiere Rinaldi. Decimo gol stagionale per l'attaccante emiliano. Padroni di casa pericolosi soprattutto in ripartenza e poco prima del riposo ci vuole un super Venturi per salvare porta e risultato. Il portiere della Reggiana si ripete poco prima del riposo quando manda in angolo il sinistro di Achy.

Secondo tempo e Barranca sfiora il pari con un diagonale appena a lato. Dal possibile 1 a 1 al 2 a 0 della Regia. Suggerimento millimetrico di Cigarini per l'inserimento di Zamparo, finta con il destro e pallonetto delizioso di sinistro che vale il raddoppio della squadra di Diana. Passano 10 minuti e la Reggiana cala il tris. Da Lanini a Neglia, controllo e gran sinistro sotto la traversa per il 3 a 0. La squadra ospite sfiora ripetutamente il poker poi al novantesimo Barranca segna il gol del definitivo 3 a 1. Con 14 vittorie e 6 pareggi in 20 giornate, la Reggiana mantiene primato e imbattibilità. Tutto questo in attesa Reggiana - Modena, la supersfida dell' 8 gennaio al Città del Tricolore.