Primeira Liga, il Porto è campione di Portogallo con due giornate di anticipo

I festeggiamenti

Con due giornate d'anticipo il Porto si è laureato campione.

Festa grande per le strade di Oporto dove i tifosi hanno espresso tutta la loro gioia con caroselli e cori fino a tarda notte in barba ad ogni misura di distanziamento sociale. Non sono mancati, inoltre, scontri tra la polizia e gli ultras.

I Dragoes battendo 2-0 lo Sporting Lisbona si sono portati a 8 punti di vantaggio sul Benfica, distacco che ha dato la matematica certezza della vittoria del 29° titolo nazionale.

La squadra allenata dall'ex esterno di Lazio, Parma e Inter, Sergio Conceiçao, è riuscita in un vero e proprio miracolo. A febbraio, infatti, era a -7 dal Benfica capolista.