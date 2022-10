Primo hurrà Recanatese, Siena ribaltato 2-1

Un tempo il Siena e uno Recanati che però vince la sua prima partita in serie C e da una ulteriore rimescolata alla classifica. Avvio senese, Castorani di testa semina il panico nella difesa marchigiana e poi arriva al minuto 22 il gol del vantaggio fino a lì meritato. Sempre Disanto ispiratore, Paloschi si trova al posta giusto per appoggiarla in rete. E' il momento migliore degli ospiti che ci mettono la qualità ed esagerano anche quando Buglio prova la "quagliarellata" sulla quale Fallani ha i suoi problemi. Si vede alla fine del primo tempo la Recanatese: Minucucci da lontano, ma non così lontano dalla porta. Dopo 20 minuti Giovanni Pagliari fa "all in". Via l'intristito Marilungo per l'esuberante Ventola.

Nemmeno un minuto e arriva il pari proprio con Ventola che capitalizza il primo pallone toccato. Proteste per la posizione dell'attaccante smarcato però, pare, da una svirgolata di Favalli. Il pari non è tutto. Il Siena sparisce dal campo e la Recanatese prova a crederci. Come Sbaffo. Resta il sospetto di un cross lungo, ma complice l'errato posizionamento di Lanni il cielo si capovolge. La prima vittoria si avvicina, la salva il riflesso di Fallani sul fuoco amico di Ferrante che quasi lo impallina.