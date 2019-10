Primo sorriso per il Gubbio

Poteva essere una settimana perfetta, quella della Vis Pesaro dopo le vittorie con Piacenza e Fano ed invece al Benelli, fa festa il Gubbio che si regala la prima vittoria in campionato. Simone Pavan opera il turn over, dentro Lazzari e Malec al posto di Voltan e Grandolfo mentre Torrente si affida alla coppia offensiva formata da Manconi e Sorrentino. Primo tempo povero di emozioni, l'unico vero tentativo arriva poco prima del quarto d'ora con Manconi che da ottima posizione, non trova la porta di Bianchini. Tutta un altra musica nella ripresa che si apre con la girata di Malec e la grande risposta del portiere Ravaglia. Dalla parte opposta, Manconi semina il panico nell'area della Vis e lascia partire un diagonale che vale solo un calcio d'angolo. E' il preludio al vantaggio egubino che arriva poco dopo. Bacchetti prolunga sul secondo palo dove Sorrentino, lasciato colpevolmente solo, non può far altro che depositare in rete, il pallone del 1 a 0. Evidenti le responsabilità della difesa pesarese. Padroni di casa che provano a reagire, angolo di Voltan per la deviazione di Tascini, bloccata da Ravaglia. L'ultima opportunità al terzo minuto di recupero, sinistro di Pedrelli e palla fuori di un nulla. Il Gubbio regala il primo sorriso a Torrente mentre la Vis perde una buona occasione ed ora è attesa dalla sfida con il Rimini che si giocherà in anticipo sabato 2 novembre.