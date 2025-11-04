SERIE D Primo stop per l'Ostiamare, si avvicina l'Ancona I laziali sono fermati sullo 0-0 da un buon Teramo. In coda, la Recanatese vince lo scontro salvezza con il Castelfidardo

Nel girone del San Marino arriva il primo stop stagionale per l'Ostiamare, che comanda ancora la classifica ma non più a punteggio pieno. Il big match della 10a giornata contro il Teramo finisce 0-0. Ne approfitta allora l'Ancona, a cui basta una stoccata di Rovinelli di testa, nel finale di gara, per stendere il Giulianova e portarsi a tre punti dalla capolista.

Resta in piena bagarre playoff anche il Notaresco, che prima respinge gli assalti del Sora, poi si prende la partita con una doppietta di Andreassi nel secondo tempo. Il primo goal arriva al 69', con uno scavetto. Per il secondo, il ventenne si mette in proprio, scarta il portiere e poi trova il varco nella selva di gambe disposta a protezione della rete.

Primi tre punti della gestione Fucile in casa L'Aquila, che batte la Vigor Senigallia e accorcia sul Teramo. Decide una rete nel secondo tempo: punizione di Zampa, torre di Scognamiglio e colpo di testa vincente di Di Renzo, al settimo goal stagionale.

Quinto pareggio consecutivo per il Termoli, fermato in casa sul 2-2 dalla Maceratese. Avanti i marchigiani su calcio di rigore, trasformato da Marras. Il Termoli replica al 40', quando Colabella si getta in tuffo su un cross e insacca di testa. Giusto il tempo di festeggiare, che la Maceratese torna avanti, con un gran goal di Sabattini: dribbling secco al limite, sberla sul primo palo ed è 2-1. La rete che congela il risultato arriva all'ora di gioco, ancora su colpo di testa, stavolta di Manara sotto misura.

Vittoria d'oro per la Recanatese nello scontro salvezza col Castelfidardo. Avanti il Castello, con un colpo di testa di Doudou, dopo svariate occasioni non sfruttate. La Recanatese replica e ribalta la gara nel giro di quattro minuti. Prima Pierfederici appoggia in rete da due passi un assist di Pesaresi, poi i ruoli s'invertono, quando Pesaresi raccoglie e insacca una respinta corta del portiere, dopo un colpo di testa di Pierfederici. La terza rete arriva al 90': Giusti affetta metà difesa del Castelfidardo, entra in area e scaraventa un bolide all'incrocio.

Nelle altre due sfide, tante occasioni, ma nessun goal tra Atletico Ascoli e Unipomezia, mentre una rete di Ghinelli vale l'1-0 del Fossombrone in casa della Sammaurese.

Nel girone D, seconda sconfitta di fila per il Tropical Coriano, battuto e superato dal Sasso Marconi in zona playout. Apre Merighi con una rete splendida, scaricando un esterno destro che piega i guanti di Pollini. Chiude, al 90', un goal di Armaroli, mandato in porta da un intelligente velo di Mazia.

Pari e patta tra Imolese e Sant'Angelo, che proseguono a braccetto a metà classifica. Un goal per tempo, separati da sei minuti di gioco, decidono l'incontro. Avanti gli ospiti con una lunghissima azione partita dalla difesa e chiusa con un diagonale in area da Mariani. L'Imolese recupera al 49': uno-due tra Mattiolo e Rizzi, tacco splendido di ritorno del centrocampista e chiusura del difensore con un diagonale chirurgico.

