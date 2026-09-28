Primo successo stagionale per la Vis Pesaro

Sfida molto delicata quella tra Vis Pesaro e Guidonia. Da una parte c'è un tecnico come Andrea Gennari, un punto in sei giornate e cinque sconfitte consecutive se aggiungiamo anche quella in Coppa Italia, e dall'altra una società come il Guidonia tornata all'antico con il ritorno di Ciro Ginestra al posto dell'esonerato Giovanni Lopez.



C'è consapevolezza di dover uscire dalla crisi di risultati e la Vis lo fa subito capire trovando il vantaggio poco dopo il quarto d'ora: Pucciarelli sul fondo mette in mezzo un cross sul quale risulta vincente il colpo di testa di Tonucci. Il Guidonia prova a reagire ma la Vis soprattutto sulla sinistra fa male. Questa volta il cross preciso è di Maucci, sul secondo palo il secondo colpo di testa vincente è di Konate, Raddoppio biancorosso e i laziali sono costretti a scalare per poter tornare in quota.

Il gol che riapre i giochi arriva ad un soffio dall'intervallo da palla inattiva arriva il terzo colpo di testa di giornata, con lo stacco vincente di Borghini, e quelli di Ginestra accorciano le distanze e rientrano negli spogliatoi con la consapevolezza che si può fare. Ad interrompere i buoni propositi pensa Gomis, l'ex portiere del Palermo dimostra tutta la sua classe con la parata su Ferrari, poi poco dopo si ripete con i piedi su Celeghin. Dal possibile pareggio, si passa al possibile 3-1, con Nicastro che assiste Gambino con un delizioso colpo di tacco, stoccata dell'attaccante e risposta di Drago.

Nel finale accade un po' di tutto grandi mischie davanti a Gomis che in un modo o in un altro si salva anche sul colpo di testa di Ferrari che tocca la parte interna del palo. Anche con un po' di fortuna la Vis la porta a casa. Allo Stadio Benelli di Pesaro, Vis Pesaro batte Guidonia Montecelio 2-1









