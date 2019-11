Pro Vercelli - Carpi 1-0, piemontesi agli ottavi

La cronaca della partita

Pro Vercelli – Carpi è la sfida giocoforza del turnover, sia per Gilardino che per Riolfo, ma anche la volontà di andare agli ottavi di finale. E avanti ci vanno i piemontesi, in campo con il 4-3-3 con Della Morte, Ciceri e l'ex Romairone in attacco mentre gli emiliani rispondono con Zerbo trequartista a sostegno di Carletti e Mastaj. La prima occasione del match è anche il gol che decide la partita: sinistro al volo di Kevin Varas da posizione defilata, Rossini arriva sul pallone ma se lo trascina dentro in maniera goffa. Bianconeri avanti, Gilardino può esultare anche per una Pro in spolvero nel primo tempo. Sugli sviluppi di un corner, colpo da karate di Auriletti e palla sul palo. Poi ci sono le proteste per un possibile tocco con il braccio sul tentativo del solito Varas ma per l'arbitro si può proseguire. Gli emiliani rischiano anche la beffa in chiusura di frazione: l'ex Romairone raccoglie il traversone ma non inquadra la porta.

Ripresa. Sempre e solo Pro Vercelli: colpo di testa di Russo, sarebbe 2-0 per i ragazzi del “Gila” ma il direttore di gara annulla tutto perchè il pallone è uscito dal calcio d'angolo. Si resta sull'1-0 e il Carpi ha l'unica chance della partita per allungarla ai supplementari: punizione di Carta e inzuccata di Boccaccini, il pallone rimbalza davanti a Saro e termina sul fondo. Dall'altra parte Merio ci prova da fuori, Rossini la guarda uscire. Finisce così, la Pro Vercelli è agli ottavi e aspetta la vincente di Juventus U23 – Alessandria.