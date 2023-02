Nel video l'intervista a Gianluca Procopio, indimenticato ex calciatore del San Marino

Ospite di C Piace, ieri sera, Gianluca Procopio. L'indimenticato ex calciatore del San Marino ha intrapreso la carriera di allenatore è in attesa di tornare in panchina, Procopio oggi collabora con la Salernitana in qualità di osservatore e segue da vicino anche la serie C.