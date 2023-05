La Procura Federale ha aperto un procedimento sui comportamenti della Primavera Femminile della Roma nel proprio spogliatoio al termine della finale disputata con la Juventus, in particolare per i cori offensivi nei confronti della società bianconera, visibili tra l’altro in un video pubblicato online e già acquisito. Nei prossimi giorni saranno ascoltati le calciatrici e i tesserati presenti alla gara per accertare le singole responsabilità.