Prosegue il sogno delle Azzurre: Italia - Cina 2-0

Una splendida Italia supera anche la Cina e si qualifica meritatamente ai quarti di finale del Mondiale femminile di Francia 2019 A Montpellier, le azzurre fanno la partita e dopo 10 minuti trovano la via del gol con la Giacinti, rete annullata per una posizione di fuorigioco. Il gol è nell'aria ed arriva esattamente al quarto d'ora. La Peng anticipa in uscita la Bartoli ma la palla resta li e Valentina Giacinti insacca il gol del vantaggio italiano. La replica cinese con la conclusione della Wang che non sorprende Laura Giuliani, brava ad alzare in angolo. Poco prima del riposo, fuori la Girelli, dentro la Galli per puntellare il centrocampo. Ad inizio ripresa, le azzurre mettono in cassaforte il risultato. Rasoiata proprio di Aurora Galli che si infila nell'angolo lontano per il definitivo 2 a 0. Il sogno azzurro continua e sabato arriva la sfida con l'Olanda campione d'Europa. Le Orange hanno superato il Giappone per 2 a 1. Vantaggio olandese con il tocco sotto misura della Martens. Sul finire di tempo, arriva il pareggio delle nipponiche con la puntuale incursione della Hasegawa. Nella ripresa, Giappone più volte vicino al gol ma a 2' dal termine arriva una clamorosa beffa per le asiatiche. Tocco con il braccio in area della Kumagai e il direttore di gara assegna il calcio di rigore. Alla battuta si presenta la Martens che realizza la doppietta personale e regala all'Olanda il quarto di finale contro l'Italia.

