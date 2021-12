Prove di fuga per Modena e Reggiana

Con la terzultima di andata il campionato è ormai a metà e le carte tutte o quasi sul tavolo. Il tandem di testa, poi il Cesena e quindi l'Entella. Non c'è altro per il momento che possa sognare un blitz. E allora la neocapolista Modena si presenta a Imola con una striscia aperta mostruosa. Otto le vittorie consecutive degli uomini di Tesser, ma i rossoblù sono chiamati ad uscire dal buco in cui sono finiti e che ha prodotto un solo punto nelle ultime 5. La Regia che ha già pagato dazio scivolando sulla buccia di banana Viterbese non può steccare la seconda di fila al Città del Tricolore contro un'altra di bassa classifica come la Fermana. Caduto a Chiavari, il Cesena si ripresenta al Manuzzi senza capitan Caturano. Avversario di turno il Montevarchi alla ricerca di punti necessari a tenere a distanza di sicurezza la zona play out. Particolarmente interessante uno dei due anticipi di domani, il derby del Porta Elisa tra Lucchese e Carrarese, due squadre partite per un campionato tranquillo, che con un piccolissimo salto di qualità potrebbero ambire a un posto nei play off allargati. Più i rossoneri di Nicola Nanni che hanno un ottimo passo, scandito da 3 vittorie e 2 pari nelle ultime 6. Chissà se Grosseto è il campo giusto per veder rinascere il Pescara. Intanto il Presidente abruzzese Sebastiani blinda il tecnico Auteri e si dice disposto a cedere la società.