CHAMPIONS LEAGUE PSG-City, le due ricche "incompiute" si giocano un posto in finale Se in patria i soldi del Golfo hanno garantito titoli a iosa, a livello continentale le due "cugine" non hanno ancora vinto nulla: una delle due però strapperà il visto per Istanbul.

Una semifinale tra cugini di petrolio mai così tanto avversari, in campo come fuori. Il qatariota Paris Saint Germain – alfiere di UEFA e soprattutto FIFA – e l'emiratino Manchester City, uno dei 12 ribelli della SuperLega (prima dell'immediato dietrofront inglese). Le ricchissime e incompiute d'Europa, almeno a livello continentale: un decennio di investimenti faraonici, nessuna Champions in bacheca e una sola finale disputata, l'anno scorso, dal PSG. Stavolta però una delle due arriverà – o tornerà – a giocarsi il titolo massimo.

Sarebbe la prima volta per un City che, dopo l'ennesima rivoluzione tattica di Guardiola, ha già la Premier in tasca e può concentrarsi sulla rincorsa alla storia. Davanti c'è l'imbarazzo della scelta: a rischio panchina Sterling e Gabriel Jesus, dovrebbero esserci il falso 9 Bernardo Silva insieme a Foden e Mahrez, con De Bruyne incursore e Gundogan e Rodri in mediana. Davanti a Ederson, dubbio Laporte/Stones per affiancare Dias, con Walker e Cancelo esterni.

Di fronte c'è un Paris che in patria è ancora costretto a inseguire il Lille, ma in Champions, dopo la bella campagna della scorsa stagione e l'eliminazione del Bayern ai quarti, si è costruito certezze granitiche. Pochettino ha il dubbio Marquinhos, che ha qualche problema all'adduttore: se ce la fa, il capitano va al centro della difesa con Kimpembe. Con ai lati Diallo e l'azzurro Florenzi, ormai colonna rossoblu al pari del compagno di nazionale Verratti. Il pescarese fa da trequartista nell'attacco forse più forte del momento: Di Maria-Mbappé-Neymar, col terzo azzurro di Francia Kean e l'ex Inter Icardi pronti in panchina. Completano l'11 Navas – fresco di rinnovo – e il duo Paredes-Gueye nel mezzo.

