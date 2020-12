Psg e Basaksehir lasciano il campo dopo la frase razzista del quarto uomo

A Parigi la partita di Champions League tra Psg e Istanbul Basaksehir è stata sospesa dopo 16' per la protesta delle due squadre dopo una frase razzista rivolta dal quarto uomo all'attaccante dei turchi Demba Ba, seduto in panchina. I giocatori di Psg e Basaksehir hanno abbandonato il terreno di gioco per solidarietà nei confronti del collega dopo le accuse della punta verso l'assistente dell'arbitro. Sebastian Coltescu. La gara verrà ripresa oggi alle 18.55 dallo stesso minuto in cui è stata sospesa con nuovi arbitri.