Psg e Basaksehir lasciano il campo dopo la frase razzista del quarto uomo Episodio incredibile a Parigi, il romeno Sebastian Coltescu avrebbe dato del "negro" al vice allenatore dei turchi Achille Webo, per indicarlo all'arbitro.

Psg e Basaksehir lasciano il campo dopo la frase razzista del quarto uomo.

Riprenderà questa sera – ore 18.55 - il match tra Paris Saint-Germain ed Istanbul Basaksehir, interrotto al 13' del primo tempo per le accuse di razzismo mosse verso il romeno Sebastian Coltescu. Il quarto uomo avrebbe dato del “negro”, usando il termine “negru” (“nero” in romeno), all'assistente tecnico del club turco Pierre Webo per indicarlo all'arbitro centrale che voleva espellerlo per proteste. Da lì la reazione dei giocatori con Neymar e Mbappè da una parte e l'attaccante del Basaksehir Demba Ba dall'altra che ha affrontato faccia a faccia Coltescu. Dopo 8 minuti di discussioni le due squadre hanno abbandonato il terreno di gioco. La partita verrà ripresa, come detto, oggi con un nuovo staff arbitrale. Dirigerà l'incontro l'olandese Makkelie.



