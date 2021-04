CHAMPIONS Psg e Chelsea in semifinale. Oggi Borussia Dortmund-Manchester City e Liverpool-Real Madrid

Non bastano a Bayern Monaco e Porto le vittorie esterne per 1-0 nel ritorno dei quarti di Champions League: in semifinale vanno Paris Saint Germain e Chelsea. Stasera si decidono le sfidanti: alle 21 in campo Borussia Dortmund-Manchester City e Liverpool-Real Madrid.

