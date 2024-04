FRANCIA PSG in finale di Coppa di Francia: Mbappé stende il Rennes Il fuoriclasse sbaglia un rigore e 3' dopo realizza il rigore del definitivo 1-0: il Paris Siant Germain si giocherà il titolo col Lione.

Mbappé sciupa e subito dopo colpisce, così il Paris Saint Germain, dopo due giri a vuoto, torna in finale di Coppa di Francia. Il fuoriclasse sbaglia un rigore al 37° e al 40° si fa perdonare siglando l'1-0, sufficiente per battere il Rennes: la squadra di Luis Enrique sarà finale col Lione per cercare il 15° successo nella competizione, nonché il 7° nelle ultime 10 stagioni.

Si comincia con Mendes che affonda triangolando con Ruiz, liberandosi per un'incrociata che finisce addirittura in rimessa laterale. Decisamente più pericoloso l'asse Dembélé-Mbappé: l'ex Barça salta Theate e lancia il futuro madridista, Omari non riesce a tenerlo ma la conclusione che segue è centrale, con Mandanda che impenna il pallone contro la traversa.

Ancora Dembélé in slalom in mezzo a tre – qui la conclusione finisce alta – e ancora Mbappé che punta il solito Omari, inducendolo a una sbracciata che gli costa il rigore. Ovviamente tocca a Mbappé ma anche qui prevale il suo ex compagno di nazionale Mandanda: gran volo alla sua destra e palla respinta, a rimbalzo l'attaccante perde l'attimo scivolando e Santamaria spazza.

Ma la gioia del Rennes per lo scampato svantaggio dura meno di 3': gran lancio di Ruiz sulla sinistra per Mbappé, il povero Omari si vede nuovamente puntato e saltato ed è pure sfortunato nel deviargli il tiro, che sarebbe sgangherato e che invece, così, diventa imprendibile per Mandanda. Si decide qui: nella ripresa Mandanda torna a respingere Mbappé con una sorta di bagher, di là invece il Rennes si limita al cross di Bourigeaud sul quale Terrier arriva con un attimo di ritardo.

