MERCATO Psg, Luis Enrique è il nuovo allenatore L'ex Ct della Spagna presentato a Parigi. Contratto fino al 2025

Tra i dubbi di un mercato estivo molto incerto, a partire dal caso Kylian Mbappé, il Paris Saint-Germain ha trovato il punto fermo da cui ripartire: è Luis Enrique, che allenerà i campioni di Francia per due stagioni. Reduce da una semifinale europea e dalla delusione del Mondiale, come Ct della Spagna, Luis Enrique porta in dote esperienza, le vittorie nazionali e internazionali ottenute in precedenza con il Barcellona e soprattutto quello che la dirigenza dei francesi cercava: un calcio propositivo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: