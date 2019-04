PSG – Rennes; la finalissima del 27 aprile allo Stade de France

La finalissima di Coppa di Francia del 27 aprile sarà PSG - Rennes. La squadra di Tuchel ha battuto in semifinale 3-0 il Nantes tra le polemiche. Tanti gli episodi incriminati. Parigini in vantaggio con l'azzurro Marco Verratti che non segnava con la maglia del PSG dal novembre 2017. L'arbitro Letexier concede il primo calcio di rigore al Paris Saint Germain, trasformato da Mbappè ma poi fatto ribattere, e alla seconda possibilità lo stesso Mbappè ha fallito. Sempre su rigore concesso dal Var, Mbappè ha trovato il raddoppio. Il definitivo 3-0 è opera dell'ex juventino Dani Alves. Nell'altra semifinale, a sorpresa il Rennes ha sconfitto il Lione per 3-2. La finalissima di Coppa di Francia si giocherà allo Stade de France il prossimo 27 aprile tra PSG e Rennes