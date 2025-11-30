TV LIVE ·
Puczka rialza la Juventus Next Gen: Perugia battuto 1-0

di Roberto Chiesa
30 nov 2025

La Next Gen della Juventus batte un colpo e blocca la rimonta del Perugia al primo stop del nuovo corso. La telefonata di Turicchia a Gemello è la prima cosa da mettere a referto. Giocata di Faticanti per Savio, idea palo lontano, ma troppo lontano. Il Perugia risponde con un cross svirgolato di Calapai che rischia di mandare in crisi Mangiapoco. Montevago usa tutto il suo talento, si ingamba nella difesa juventina e poi sbaglia l'ultimo controllo prima di colpire. Prima dell'intervallo Faticanti col destro alto. Ripresa nemmeno un minuto e la giovane Juve ci va a tanto così. Guerra per Cudrè, sfiora Gemello e il palo salva il Perugia. Poi la Juve fa un errore di gioventù in disimpegno, Manzari sceglie la forza e non colpisce. Arriva invece il gol partita, lo segnano i padroni di casa. Gemello fa muro in uscita su Anghelè, Puczka trova a rimbalzo il colpo da biliardo che decide la partita. Anche se la palla per fare 1-1 il Perugia ce l'ha eccome: sponda clamorosa di Ogunseye, Giardino ha solo da far gol però non lo fa. 




