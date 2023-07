MERCATO Pulisic al Milan, oggi visite e firma. Messi atterra a Miami L'americano è atterrato a Malpensa, la Pulce è pronta a unirsi all'Inter (della Florida).

Per il Milan il supermercato Chelsea è sempre aperto e dopo Loftus Cheek ecco Christian Pulisic. 20 milioni+bonus ai Blues e 4 anni di contratto per il trequartista americano, atterrato in mattinata a Malpensa. Classe '98, Pulisic lascia Londra dopo 4 stagioni, preso come grande promessa dal Borussia Dortmund, partito bene e poi andatosi pian piano perdendo: solo un gol nell'ultima Premier, a fronte dei 9 in quella d'esordio. Per un Pulisic in cerca di rilancio a Milano, c'è un Lionel Messi che va a godersi il finale di carriera sotto il sole di Miami. L'Inter – non quella nerazzurra ma quella rosanero della Florida – lo ha accolto con 60 milioni a stagione, per due anni e mezzo. Il fuoriclasse argentino – che a Miami ritroverà un'altra leggenda del Barcellona, Sergio Busquets – esordirà il 21 luglio contro i messicani del Cruz Azul: oggi l'arrivo nel suo nuovo stadio nell'apoteosi generale dei tifosi degli “alligatori”, presenti con gigantografie della Pulce e magliette dedicate al loro Messi-a.

