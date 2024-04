SERIE C Punti pesanti per la Vis Pesaro contro il Perugia Una rete di Gian Marco Neri permette ai marchigiani di tornare alla vittoria.

Dopo cinque sconfitte consecutive la Vis Pesaro torna a vincere e sperare. I marchigiani s'impongono per 1-0 sul Perugia. La prima opportunità è per i biancorossi di casa che ci provano con Molina, con un destro da fuori area. Adamonis si allunga per respingere. Dall'altra parte il Perugia con un tiro-cross di Lisi che termina tra le mani di Filippo Neri. Primo tempo senza grandi emozioni, con l'ultima opportunità di frazione per la Vis Pesaro che riparte a centrocampo e arriva alla conclusione da fuori con Di Paola. Palla deviata che non crea problemi ad Adamonis che la blocca in due tempi.

All'inizio della ripresa arriva il gol del vantaggio marchigiano. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo la deviazione di testa di Gian Marco Neri vale l'1-0. Buon momento della Vis che ci prova ancora con Molina. La conclusione a giro del giocatore biancorosso è interessante, Adamonis tocca in corner per evitare problemi. La reazione del Perugia è poca cosa. Il cross dalla sinistra di Bozzolan è normale amministrazione per Filippo Neri. Si arriva all'87' con Matos a tentare la conclusione, che sbatte contro un difensore. Nel finale di gara il secondo giallo a Rossetti, lascia la Vis Pesaro in dieci nei minuti che restano, ma nemmeno l'assalto all'arma bianca basta per il Perugia per trovare il pareggio. Nel recupero il corner con tutti in area, portiere compreso, non produce nulla di fatto. Vince la Vis Pesaro 1-0.

