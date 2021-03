Qatar 2022: Cr7 e il gol fantasma. Nel gruppo H vincono Russia e Croazia

Partenza sprint del Portogallo Silva sul secondo palo per l'inserimento di Jota e lusitani in vantaggio. Cambia l'assist man, in questo caso il cross è di Soares per il solito puntuale Diogo Jota stessa modalità e doppietta personale del 24enne attaccante del Liverpool. Serbia colpita e affondata solo in apparenza perchè ad inizio ripresa Mitrovic accorcia in anticipo sui centrali di testa. Filip Kostic in contropiede ristabilisce la parità, partita che torna in equilibrio. In pieno recupero Mendes si inventa la traccia per Cristiano Ronaldo, sbaglia l'uscita Dmitrovic, la sfera calciata al volo di sinistro varca ampiamente la riga di porta, il difensore dello Strasburgo Stefan Mitrovic va in scivolata, ma la palla è ampiamente dentro. Ronaldo non ci sta. Calcio che non esiste più senza il supporto della tecnologia. Qualificazioni mondiali senza Var e senza gol tecnology.









Sempre per il Gruppo A in grande ascesa il Lussemburgo capace di andare a vincere in Irlanda con il colpo di biliardo di Gerson Rodrigues. Nel Gruppo H di misura la Croazia su Cipro con un goal di testa realizzato dopo una serie di rimpalli da Mario Pasalic. Il centrocampista dell'Atalanta supera Demetris e firma la vittoria della Croazia. Nello stesso gruppo bella partita tra Slovacchia – Malta. Il maltese Gambin con un sinistro sotto l'incrocio apre la giostra del gol. Camenzuli al cross per l'intervento secco preciso di Satariano e dopo 20 minuti Malta è avanti di 2. Nella ripresa la Slovachia si sveglia. Su azione susseguente a calcio di punizione, il tocco vincente è di Strelec. Continua il momento magico di Milan Skriniar, il centrale dell'Inter per il definivo 2-2. Sempre per il Gruppo H scatenato l'attaccante dello Zenit Artem Dzyuba. Primo centro di giustezza con il destro per il vantaggio della Russia sulla Slovenia. E' sempre lui il più lesto, sulla ribattuta della traversa, Dzyuba controlla e scarica dentro per il raddoppio. Ilicic gol spettacolare ma che non basta alla Slovenia.