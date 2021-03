Qatar 2022: Gruppo F vincono Danimarca e Austria. Gruppo J,3 punti per Armenia, Macedonia e Germania Tanti gol in questi due raggruppamenti

Qatar 2022: Gruppo F vincono Danimarca e Austria. Gruppo J,3 punti per Armenia, Macedonia e Germania.

Nel Gruppo F Danimarca a valanga sulla Moldavia. Apre Dolberg su calcio di rigore. Raddoppio di Damsgaard in scivolata su suggerimento di Skov Olsen. La stessa coppia per il tris. Skov Olsen al sevizio di Damsgaard e i due confezionano il 3-0. Il poker porta la firma del centrocampista dell'Udinese Jens Stryger Larsen. Primo tempo che si conclude con la “manita” autore Jensen. La ripresa è pura accademia e arrivano altri 3 goal con Dolberg, Skov e Ingvartsen. Danimarca batte Moldavia 8-0 . A sorpresa sono le Isole Far Oer a sbloccare il risultato in Austria. Su azione d'angolo stacco di Nattestad per il vantaggio ospite. Sempre da calcio d'angolo nasce il pareggio austriaco autore Dragovic. L'Austria cresce e trova il vantaggio con la stoccata di Baumgartner . Sempre nei primi 45 minuti arriva il tris di Sasa Kalajdzic. Austria batte Isole Far Oer 3-1. Bella partita tra Israele e Scozia. Il pubblico allo stadio ha potuto apprezzare il gran gol di Peretz. Il pareggio scozzese in buca d'angolo è di Fraser. Israele – Scozia 1-1.

Nel gruppo J anche qui si gioca davanti al pubblico festante per il gran goal di Tigran Barseghyan. Sinistro preciso sul palo lungo. Islanda attacca ma non segna e sempre di sinistro Khoren Bayramyan raddoppia. Armenia batte Islanda 2-0. Non benissimo il portiere Buchel sulla punizione di Bardhi che da il vantaggio alla Macedonio del Nord sul Liechtenstein. Nella ripresa arrivano altre 4 reti: tocco ravvicinato di Trajkovski. Il centroavanti fa tris e doppietta personale. Il poker porta la firma del centrocampista del Napoli Elmas. Su rigore il definitivo 5-0 opera di un altro giocatore che milita nel campionato italiano come Illja Nestorovski, attaccante dell'Udinese. Germania a punteggio pieno vittoria pesante in Romania grazie al gol di Gnabry.



