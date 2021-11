QUALIFICAZIONI Qatar 2022: l'Olanda strappa il biglietto per il mondiale Ucraina, Galles, Repubblica Ceca e Turchia ai play off

Qatar 2022: l'Olanda strappa il biglietto per il mondiale.

L'Ucraina al fotofinish stacca la Finlandia e prenota i play off. La Nazionale del CT Petrakov successore di Sheva, oggi tecnico del Genoa, va a vincere in Bosnia Erzegovina e supera in classifica la Finlandia sconfitta dalla Francia. Succede tutto nella ripresa prima Zichenko con un tocco ravvicinato, poi Dovbyk in contropiede trascinano l'Ucraina ai play off. I francesi non fanno sconti vincono in Finlandia con le stelle Benzema e Mbappe. La Nazionale di Didier Deschamps chiude a quota 18 e sarà una delle protagoniste del Mondiale in Qatar. Il centroavanti del Real Madrid sfrutta anche una deviazione per portare in vantaggio la Francia. Il raddoppio di Kylian Mbabbè è qualcosa di esagerato. Il numero 10 ingrana la marcia, saluta l'avversario, poi a velocità supersonica piazza il destro nell'angolo lungo.

Francia in Qatar, Finlandia a casa. Ai play off anche la Repubblica Ceca. Nel gruppo E dominato dal Belgio agli spareggi vanno il Galles come seconda, e la Repubblica Ceca come terza per una serie di combinazioni dovute alla Nation League. Il 2-0 sull'Estonia permette alla Nazionale di Jaroslav Šilhavý di chiudere a quota 14 . Di Brabec e Sykora i gol del successo della Repubblica Ceca sull'Estonia. Pareggio che sta bene ad entrambe tra Galles e Belgio. De Bruyne prima dà un calcio palese all'avversario sotto gli occhi dell'arbitro che non interviene, poi approfitta anche di un rimpallo per scaricare in porta. Moore, dopo un filotto di lisci della difesa belga, firma il secondo posto per il Galles. Olanda in Qatar dalla porta principale. Grazie al 2-0 sulla Norvegia e primo posto assicurato. I gol che valgono oro per gli orange arrivano nel finale con Steven Bergwijn e nel recupero in contropiede con Depay. Olanda batte Norvegia 2-0. La Turchia in rimonta sul Montenegro centra i play off. Fatos Beqiraj firma il vantaggio per il Montenegro. Il pareggio della Turchia con Akturkoglu. Il centrocampista del Feyenoord Kokcu grazie anche ad una deviazione trascina la Turchia agli spareggi.

