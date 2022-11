Qatar: la Germania si 'tappa la bocca' per protesta

Tutti allineati sul campo per la foto di squadra, ma con la mano a tappare la bocca, come per dire 'ci hanno costretti al silenzio': così la Germania nella tradizionale foto pre-partita con il Giappone in segno di protesta contro la decisione della Fifa di vietare la fascia arcobaleno con la scritta 'One love' a sostegno dei diritti Lgbt. "Con o senza fascia, scrivono sui social, restiamo nelle nostre posizioni".

In campo i tedeschi sono stati poi sconfitti a sorpresa 2-1 dal Giappone. Nessun problema invece per la Spagna, che ha travolto 7-0 il Costa Rica. Il Belgio batte 1-0 il Canada, pari senza reti tra Marocco e Croazia.