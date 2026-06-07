Qualificazioni Europei, la Spagna travolge l'Inghilterra

Nel gruppo A3 di qualificazione agli Europei femminile, la Spagna travolge l'Inghilterra campione in carica con un netto 4-0 e si prende la rivincita dopo il ko per 1-0 subito a Wembley. Davanti a 17 mila spettatori le spagnole la sbloccano dopo 19 minuti con un tiro da fuori di Patri Guijarro che supera il portiere inglese. Il raddoppio arriva al termine di una bella azione delle padrone di casa che libera al tiro Alexia Putellas al 37' e manda le squadre nello spogliatoi sul 2-0 Spagna. Nella ripresa è ancora Alexia Putellas ad andare in rete con la personale doppietta che vale il tris spagnolo al 55' dopo il salvataggio sulla linea di porta inglese. Il definitivo 4-0 lo firma Claudia Pina su assist di Aitana Bonmati. Spagna e Inghilterra sono al comando con 12 punti del gruppo A3.

Con due reti nel primo tempo la Germania ha ragione della Norvegia nel gruppo A4. Tedesche saldamente al comando del gruppo con 13 punti proprio davanti alla Norvegia a 9. Il mancino di Muller da dentro l'area di rigore vale il vantaggio al 18'. Al 27' il raddoppio al termine di un contropiede della Germania, che firma con Wamser il 2-0 con una grande conclusione a giro.







