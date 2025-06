FIFA 2026 Qualificazioni Mondiali 2026: Italia è un flop totale La Nazionale di Spalletti incassa tre gol in Norvegia e le qualificazioni al Mondiale 2026 sono già in salita

Qualificazioni Mondiali 2026: Italia è un flop totale.

La Norvegia scappa e gli azzurri hanno già l'acqua alla gola. Il Gruppo I di qualificazione al Mondiale 2026, da molti giudicato nettamente alla portata per Donnarumma e compagni, è già un incubo.

La Norvegia fa 3 su 3 e scarica 3 siluri sui resti dell'Italia. Per la squadra di Spalletti era il primo incontro ed è stato totalmente sbagliato. Non c'è niente da salvare. Una lezione di calcio totale da parte di una scuola, quella norvegese, indubbiamente in ascesa, ma se l'Italia, non è più capace nemmeno di reggere l'urto di questa squadra del Nord d'Europa significa che c'è davvero da preoccuparsi. Sorloth in contropiede su verticalizzazione di Nusa.

Il raddoppio dello stesso Nusa partendo da sinistra, doppio dribbling e tanti saluti alle belle statuine azzurre. Il terzo, il marchio, dell'uomo più temuto e che alla fine ha “matato” l'Italia, il centroavanti del City Haaland.

I numeri disastrosi di un Italia deludente da ogni punto di vista: ultime quattro partite tre sconfitte e un pareggio con la Germania per 3-3 che non è servito a nulla. Ora i Norvegesi hanno 9 punti in classifica, non ci sono già più appelli.

O l'Italia comincia a vincere con margini importanti con le avversarie di questo gruppo, ossia Moldova, Estonia, Israele e al ritorno con Haaland e compagni, oppure nella migliore delle ipotesi ci saranno, forse ancora gli spareggi, ultimamente molto indigesti. Dopo questa sconfitta così spietata, il rischio che l'Italia resti fuori da un altro mondiale è altissimo.

All'Ulleval Stadium di Oslo, Norvegia batte Italia 3-0.

