CALCIO FEMMINILE Qualificazioni Mondiali: la Francia non va oltre l'1-1 in casa contro l'Olanda

Qualificazioni Mondiali: la Francia non va oltre l'1-1 in casa contro l'Olanda.

Termina in parità la partita di qualificazione ai mondiali femminili tra Olanda e Francia. L'Olanda strappa un punto prezioso ad Auxerre contro la Francia nella qualificazione diretta ai mondiali. Con la formula, stile modello Nations League, le prime classifiche di ogni raggruppamento raggiungono la fase finale del mondiale 2027, mentre seconde, terze e quarte accedono agli spareggi. La classifica vede ora l'Olanda in testa con 8 punti davanti a Francia 7, Irlanda 6 e Polonia 1. Marie-Antoinette Katoto spezza l’equilibrio nel primo minuto di recupero del primo tempo con un bel colpo di testa dentro il cuore dell'area di rigore. La squadra del ct Laurent Bonadei va al riposo in vantaggio per 1-0. Nella ripresa il pareggio dell'Olanda arriva al 76' con Wieke Kaptein.

La partita si chiude sull'1-1. Prossimo impegno per la Francia in trasferta contro la Polonia, impegno fuori casa anche per l'Olanda contro l'Irlanda. Nella sfida tra Francia e Olanda c'è stata anche un po' d'Italia con la direzione di gara di Maria Sole Ferrieri Caputi. Italiana anche una delle due assistenti, Stefania Signorelli e il quarto ufficiale Maria Marotta.

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