SERIE C Quarta meraviglia della capolista Arezzo: Juve Next Gen battuta a domicilio 2-3

La capolista non muore mai, nemmeno sotto di 2 gol. Riemerge e torna a vincere, per completare il percorso netto di 4 su 4. Avvio con super sinistro di Turicchia a far esultare la giovane Juve che però fin da saubito soffre palleggio e personalità di un Arezzo per nulla colpito dal gol a freddo. Pattarello la mette di giustezza e Cianci cestina il pari di testa. Ma nulla scalfisce gioco e fiducia di quelli di Bucchi. Pattarello di prova da solo e non inquadra la porta. Poi è reattivo Mangiapoco con la punta delle dita a respingere laterale il pallone di Cianci. Del tutto inatteso arriva invece il raddoppio della Juventus. Fa tutto Turco che è devastante nella ripartenza, preciso nel rientro, letale nel colpire. Un colpo pesante questo, non fosse che prima dell'intervallo l'Arezzo è già rientrato col siluro di Pattarello.

Ripresa, toscani avanti coi carri alla ricerca del pari. Mangiapoco arriva su Tavernelli. Tanta pressione sfocia nel 2-2, cross di De Col, Pedro Felipe arriva per primo, ma la mette nella sua porta. Arezzo che sente l'odore del sangue e della fuga e ci crede anche a costo di concedere le ripartenze. Una delle quali rischia anche di presentare il conto e buon per la capolista se Amaradio scarta tutti poi non tira mai e Venturi si salva. In pieno recupero ecco Chierico che calcia e prende un braccio che vuol dire rigore. Al minuto 95 Ravasio tiene l'Arezzo primissimo e a punteggio pienissimo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: