SERIE C Quarta sconfitta di fila per il Gubbio L'Ancona sbanca il Barbetti e vola al quarto posto

Ancora una sconfitta per il Gubbio che scivola al quinto posto in classifica, con un ritardo di 13 punti dalla capolista Reggiana. Al Barbetti fa festa l'Ancona che conquista la terza vittoria consecutiva e si porta al quarto posto, scavalcando proprio la squadra di Piero Braglia. Si comincia con un angolo di Rosaia per il colpo di testa di Mbakogu, che si perde di poco a lato. La risposta dell'Ancona con il cross di Martina per l'incornata di Di Massimo, miracoloso intervento di Di Gennaro che respinge la sfera. Il vantaggio marchigiano arriva al minuto 22. Fa tutto Petrella che prima vince un rimpallo e poi lascia partita un sinistro potente e preciso che infila la porta di Di Gennaro. La reazione eugubina con il gran destro di Toscano, Perucchini si salva in angolo. Il portiere ospite è attento anche sul colpo di testa di Morelli. Sul finire di tempo, ospiti ancora pericolosi con il destro di Simonetti, para a terra Di Gennaro.

Secondo tempo. Dopo appena un minuto Arena dalla trequarti lancia in profondità per Mbakogu che non trova il bersaglio. Nel finale, ci prova Bonini di testa ma Perucchini vola sotto all'incrocio e salva porta e risultato. Per l'Ancona terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultima cinque giornate. Per il Gubbio, se non è crisi, poco ci manca.

