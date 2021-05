Quarti di finale entrano in campo le seconde tre partite alle 17.30 e una alle 18,00

I play off entrano nell'ultimissima fase prima con quattro incontri tutti in programma domani pomeriggio .Tre alle 17.30, Avellino – Sud Tirol; FeralpiSalò – Alessandria, Renate – Padova. Unica gara delle 18 Albinoleffe – Catanzaro. La formula resta la stessa con la miglior piazzata in campionato favorita dal doppio risultato e dal ritorno in casa. Difficile fare pronostici quando fino a questo momento questi play off hanno riservato sorprese con l'eliminazione di squadre attrezzatissime come il Bari.









La Feralpi capace di estromettere la squadra di Auteri affronterà l'Alessandria. Partita aperta e molto equilibrata con due formazioni che hanno valori tecnici elevati. Appare sulla carta meno bilanciata la sfida tra Renate e Padova. La formazione di Mandorlini è considerata la favorita per vincere questi play off e tornare in Serie B dopo la delusione in campionato. Il Padova ha un organico esperto e forte ma non dovrà commettere gli errori visti nel finale di regoular season. Sostanziale equilibrio anche tra Avellino e Sud Tirol con i bolzanini che sanno di aver il vantaggio della posizione in classifica, ma contro gli irpini non possono sottovalutare nulla, e dovranno giocare al Parteneo con atteggiamento autoritario e non remissivo. Più o meno con le stesse caratteristiche di Renate – Padova appare l'incontro tra Albinoleffe e Catanzaro con i calabresi nettamente favoriti. Lunedi si parlerà dell'andata dei quarti di finale in Cpiace ospite Alfio Pelliccioni