CHAMPIONS LEAGUE Quarti, l'Inter a Monaco nella sfida degli acciaccati Nerazzurri e Bayern hanno una lunga lista di assenti in vista dell'andata, ma non si cercano alibi. Inzaghi non avrà Dumfries, Dimarco partirà dalla panchina, presenti (anche se acciaccati) Lautaro, Bastoni e Calhanoglu

Ventotto giorni dopo è di nuovo tempo di Europa per l'Inter, che stasera sfiderà il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di finale di Champions League, con fischio d'inizio alle 21 all'Allianz Arena. Una partita a cui le due squadre arrivano da prime in classifica nei rispettivi campionati (anche se in Serie A la lotta è più aperta rispetto alla Bundesliga e i bavaresi vengono due successi di fila), ma entrambe hanno visto periodi di forma migliori. Da un lato e dall'altro sono numerosi e di rilievo gli infortuni e gli acciacchi: i tedeschi non avranno Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic, Coman e Musiala, mentre Guerreiro non è al meglio; nell'Inter assenti certi Dumfries, Zielinski, Asllani e Taremi, mentre non sono al meglio Bastoni, Lautaro, Chalhanoglu e Dimarco, con l'esterno che dovrebbe partire dalla panchina. Insomma, una gara a chi riuscirà a schierare più titolari, ma comunque entrambe dispongono di rose ampie e ben fornite e l'incontro sarà certamente di livello.

Va da sé che la posta in palio sia altissima, tuttavia, mentre il Bayern è già da tempo fuori dalla Coppa di Germania, l'Inter è ancora in corsa su tre fronti e, passando il turno, terrebbe vivo il sogno di replicare il triplete del 2010: "L'unico nostro pensiero è il Bayern Monaco domani sera - ha commentato l'allenatore Simone Inzaghi alla vigilia della gara -. Poi torneremo a casa il giorno seguente, testa al campionato, poi di nuovo alla Champions League. Dopo due giorni ci sarà la Coppa Italia. È il nostro destino, l'abbiamo voluto con tutte le nostre forze, quindi cerchiamo di concentrarci sulle cose dove possiamo incidere". E in merito al livello del Bayern commenta: "È una squadra fortissima che, insieme al Real Madrid, penso sia la favorita per la vittoria finale, però l'affronteremo come abbiamo sempre fatto. I ragazzi sanno quanto abbiamo speso e consumato per essere qua, quindi cercheremo di fare il massimo".

