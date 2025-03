NATIONS LEAGUE Quarti, l'Italia affronta la Germania ma senza Retegui Tanti dubbi di formazione per Spalletti, che lancia Kean in attacco. Chi vince il doppio confronto ospiterà le Final four

Due partite per qualificarsi nuovamente alle Final Four e ospitarle ancora, come fu nel 2021, magari, stavolta, con esito migliore. Il futuro dell'Italia nella Nations League 2024-2025 passa da una classica del calcio europeo, la sfida con la Germania. Un doppio incontro in programma tra il 20 e il 23 marzo, con andata a San Siro e ritorno a Dortmund, che deciderà sia la squadra qualificata, sia la Nazione in cui si disputeranno semifinali e finali: la vincente del confronto ospiterà, a inizio giugno, le partite che determineranno il podio del torneo.

Negli scontri diretti, gli azzurri sono in netto vantaggio, tuttavia l'ultimo successo risale alla semifinale degli Europei 2012, dopodiché sono arrivate 3 vittorie tedesche e tre pareggi. Invertire la tendenza non sarà semplice per Luciano Spalletti, che ha diversi problemi di formazione: Dimarco e Darmian sono infortunati, Cambiaso e Zaccagni sono in dubbio e, da ultimo, Mateo Retegui ha abbandonato il ritiro per un problema muscolare. Al suo posto, in campo andrà Kean e, per il ritorno, il ct ha detto che convocherà uno tra Baldanzi e Piccoli. Problemi anche per la Germania, però, che non avrà Havertz e Wirtz sulla trequarti. Tuttavia, la rosa tedesca è carica di giovani talenti e per l'Italia sarà una sfida molto impegnativa.

Allargando l'attenzione a tutti e quattro gli abbinamenti dei quarti, emerge una curiosità: tre delle quattro sfide sono state anche finali dei Mondiali. Italia-Germania fu la finale del 1982, Olanda-Spagna nel 2010 e Croazia-Francia, la più recente, nel 2018. Nell'altra sfida, Danimarca-Portogallo, si affrontano comunque due squadre che hanno vinto un Europeo a testa e, nel caso degli iberici, la prima edizione della Nations League. Tutte squadre fortissime, ma, dopo il 23 marzo, ne resteranno in corsa solo quattro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: