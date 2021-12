Quattro calciatori lasciano il Victor San Marino

Il Victor San Marino ha risolto anticipatamente con il Forlì il trasferimento a titolo temporaneo del portiere Simone Barducci. La società sammarinese ha trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Petrisor Voinea, con il centrocampista centrale Tommaso Argenziano e con il difensore Loris Mannarino. I dirigenti biancazzurri non solo ringraziano tutti e quattro i calciatori per il lavoro svolto e augurano loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera ma annunciano anche di essere già al lavoro per rinforzare ulteriormente la squadra, attualmente quinta nel girone C dell’Eccellenza Emilia Romagna, affinché possa affrontare al meglio le restanti partite di campionato.