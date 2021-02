Questa sera a Cpiace il capitano del Fano Gianluca Carpani. Via Skype il tecnico della Triestina Bebi Pillon

Questa sera nuova puntata di Cpiace. La trasmissione dedicata alla serie C condotta da Lorenzo Giardi con opinionista Massimo Boccucci toccherà i tanti temi che ha offerto la 24° giornata con il Padova capolista, il Gubbio nel caos dopo i pesanti attacchi simbolici di facinorosi nei confronti della società. Grande spazio anche alla parte bassa della classifica dove Imolese e Fano nonostante il rinvio della partita causa neve, sono in netta risalita. Ospite in studio della puntata il capitano del Fano Gianluca Carpani. Durante la trasmissione collegamento Skype con il tecnico della Triestina, vittoriosa a Ravenna Bebi Pillon. Per le vostre domande agli ospiti in studio 337 1006159 solo su WattsApp.