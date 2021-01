Questa sera a Cpiace il DG del Modena Roberto Cesati

Questa sera a Cpiace il Direttore Generale del Modena Roberto Cesati. Con lui si parlerà della straordinaria stagione dei canarini incappati ieri in una sconfitta casalinga con la Virtus Vecomp Verona che ha impedito alla squadra di Michele Mignani di restare in testa alla classifica. torneo bellissimo che vede 5 squadre in 2 punti al netto delle partite da recuperare: Sud Tirol, Padova, Perugia, Modena e Cesena. Torna alla vittoria dopo 10 sconfitte l'Imolese. Questa sera ore 21 Cpiace. Conduce Lorenzo Giardi, opinionista il Direttore di InfoPress Massimo Boccucci . Per i vostri messaggi in diretta solo su WatsApp 337 1006159