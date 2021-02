Questa sera a Cpiace il difensore dell'Imolese Michele Rinaldi Ore 21.00 San Marino RTV Ch 520 Sky e 73 DDT

Questa sera a Cpiace il difensore dell'Imolese Michele Rinaldi.

Nuova puntata di Cpiace, trasmissione dedicata alla serie C condotta da Lorenzo Giardi con l'opinionista Massimo Boccucci. Ospite in studio Michele Rinaldi, difensore dell'Imolese. In collegamento Skype un dirigente del Como, squadra prima in classifica nel Girone A.

