SERIE C Questa sera a Cpiace l'incredibile storia di Lamberto Boranga Cpiace ore 21 su San Marino RTV

Questa sera a Cpiace l'incredibile storia di Lamberto Boranga.

Con il 78enne, portiere in attività fino all'età di 73 anni si parlerà del periodo no dei portieri di Serie C. Oltre a Boranga, ospite via skype del programma il fantasista del Sud Tirol Davide Voltan. In studio Lorenzo Giardi, opinionista fisso anche lui collegato via skype per le normative anticovid il Direttore di InfoPress Massimo Boccucci.

Lamberto Boranga ha conseguito 2 lauree: una in Biologia e una in Medicina. Nel 1992 stava lavorando come medico del Bastardo (società di calcio umbra), quando i dirigenti gli fecero notare che erano rimasti senza portiere. Boranga tornò così in porta nel 1992, a 50 anni. Subì un gol, il Bastardo perse, ma lui fece anche una bella parata. E, soprattutto, narrano le cronache che il suo fisico era: “Ancora asciutto”. Fece più notizia il 20 settembre 2009, quando tornò in porta. Di lì a un mese avrebbe compiuto 67 anni, ma come si fa a “dire di no a un amico”? Difese la porta dell’Ammeto (Seconda Categoria): “Una grande emozione, quasi fosse stata la mia prima partita”. Boranga collezionò 4 presenze (3 gol subiti). Dopo un anno di riflessione accettò la proposta del Papiano (sempre in Seconda Categoria) e tornò in porta, ma questa volta in pianta stabile. In 2 stagioni Boranga ha giocato 49 partite, subendo 62 gol. Ma per il Papiano, i tanti gol non dipendono evidentemente dal portiere, perchè gli ha offerto il rinnovo del contratto fino al 2015, quando Boranga aveva 73 anni. Nel suo periodo di lontananza dal calcio praticato, Lamberto ha pensato bene di stabilire il primato italiano di salto in alto (1.61, la stessa misura che ho saltato io a miei vertici, a 19 anni) per le categorie over 45, 55 e pre 65 e di salto triplo over 65 (11.26 metri). Nel 2008 Boranga ha infine stabilito il record mondiale di salto in lungo over 60 con 5.47 metri. “La passione per lo sport mi aiuta a mantenermi in forma” dice Boranga, che consiglia a tutti una trentina di minuti di corsa lenta ogni volta che si può o, in alternativa, un’ora di marcia. “Per invecchiare bene” dice lui. Lamberto Boranga è Medico Sportivo a Perugia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: