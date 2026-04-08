Questa sera Atletico Madrid-Barcellona e PSG-Liverpool

Ieri sera le prime partite dei quarti di andata di Champions League con il successo del Bayern Monaco in casa del Real Madrid per 2-1 e quello dell'Arsenal in casa dello Sporting Lisbona per 1-0.

Questa sera altra grande notte di calcio con le ultime gare dei quarti di andata di Champions League. Dalle 21:00 si giocano due super partite. Spicca il derby spagnolo tra Barcellona e Atletico Madrid. L'altra gara in programma è quella tra PSG e Liverpool, partita che viene considerata una finale anticipata tra i campioni in carica e gli inglesi. Le gare di ritorno sono in programma tra una settimana, tra il 14 e 15 aprile.







