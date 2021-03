Questa sera Cpiace ore 21

Questa sera ore 21 Cpiace. La trasmissione di approfondimento sul campionato di Serie C si occuperà questa sera del 30° turno di campionato. Cade il Padova vincono Sud Tirol e Perugia e il campionato si riapre quando sembrava ormai chiuso dalla squadra di Mandorlini che ora ha solo 2 punti di vantaggio su quella di Vecchi. Conduce Lorenzo Giardi. Collegato via Skype per le norme anti-covid l'opinionista fisso della trasmissione il Direttore di InfoPress Massimo Boccucci e i giocatori Samuele Neglia attaccante della Fermana e il portiere della Ternana capolista nel Girone C Anthony Iannarilli. Appuntamento alle 21 canale 520 Sky, 73 DTT e in contemporanea sulla pagina ufficiale Facebook di San Marino RTV e in Streaming sul sito www.sanmarinortv.sm