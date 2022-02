CHAMPIONS LEAGUE Questa sera torna la Champions con PSG-Real

Questa sera torna la Champions con PSG-Real.

Torna la Champions League e lo fa questa sera con i primi ottavi di finale. Il match più interessante è sicuramente quello tra Paris Saint-Germain e Real Madrid. L'andata si gioca al “Parco dei Principi” alle ore 21. Pochettino punta sui due italiani Donnarumma e Verratti e sul tridente composto da Di Maria, Messi e il “promesso madridista” Kylian Mbappè. Dall'altra parte Carlo Ancelotti recupera in extremis Benzema che partirà dal primo minuto con Asensio e Vinicius. Alla stessa ora si gioca a Lisbona l'altro ottavo tra Sporting e Manchester City: gli inglesi di Pep Guardiola, favoriti contro i campioni di Portogallo, sono al gran completo. Sarà 4-3-3 per i “Citizens” con De Bruyne a centrocampo e Sterling ad agire come falso nove.

